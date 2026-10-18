Detienen a presunto homicida de motociclista en Guadalupe

Josué “N”, de 30 años, fue detenido en Monterrey por el asesinato a balazos de un motociclista ocurrido el 24 de septiembre en Guadalupe

Un hombre señalado como presunto responsable de asesinar a balazos a un motociclista en el municipio de Guadalupe fue detenido por agentes ministeriales en la colonia Urdiales, en Monterrey.

Se trata de Josué “N” de 30 años, quien fue arrestado mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre en el estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en el cruce de las avenidas Constitución y Las Américas, en la colonia Libertad.

Las indagatorias señalan que el presunto agresor llegó al sitio a bordo de un vehículo, descendió con una pistola y se dirigió hacia Oziel de 38 años, quien se encontraba en una motocicleta en otra área del estacionamiento.

En ese lugar, presuntamente le disparó en varias ocasiones y después regresó a su vehículo para escapar.

Josué “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.