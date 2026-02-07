Detienen a presunto homicida de la colonia Barrio Aztlán

Fernando "N" de 27 años, presuntamente participó en una agresión por arma de fuego que resultó en la muerte violenta de Pablo que 46 años de edad.

Detectives de la agencia estatal de investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una Orden de Aprehensión en contra de Fernando "N" de 27 años por el delito de Homicidio calificado.

Luego de que el pasado 22 de Enero de 2023 presuntamente participará en hechos consistentes en una agresión por arma de fuego que resultó en la muerte violenta de Pablo que 46 años de edad.

En el cruce de las calles Palmin y Cabezada de la colonia Barrio Aztlán en Monterrey, lugar en donde el ahora occiso laboraba atendiendo un puesto de tacos, cuando llega el ahora detenido portando un arma de fuego corta y acompañado de otro hombre, abriendo fuego en contra de la víctima, realizando varios disparos con intención inminente de causarle la muerte.

Ahora permanece Internado en un Centro de Readaptación Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.