Detienen a presunto generador de violencia tras pelea callejera

El hombre fue detenido por elementos de Fuerza Civil, en portación de un arma de fuego, en calles del Barrio La Moderna, en el sector Solidaridad

Un hombre identificado como presunto generador de violencia fue detenido por elementos de Fuerza Civil tras protagonizar una pelea callejera y portar un arma de fuego en la colonia Barrio La Moderna, al norte de Monterrey.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Fleming y Korn, donde dos hombres se enfrentaban a golpes en plena vía pública. Al llegar los oficiales, uno de los involucrados logró huir del sitio, mientras que el segundo fue interceptado.

El detenido fue identificado como Jorge “N”, de 41 años de edad. Al ser revisado, se le encontró un arma de fuego abastecida con seis balas, así como 30 envoltorios de marihuana, 25 dosis de cristal y una báscula digital, lo que hace presumir actividades relacionadas con la venta de droga.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Autoridades no descartan que esté vinculado con otros hechos delictivos en la zona.