Detienen a presunto generador de violencia en Salinas Victoria

De acuerdo con las autoridades, el hombre era objetivo de búsqueda por su presunta relación con un grupo delictivo de alcance nacional.

Un hombre de 22 años fue detenido durante un operativo de seguridad encabezado por Fuerza Civil, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia en coordinación con autoridades federales y estatales, en el municipio de Salinas Victoria.

La acción policial se llevó a cabo la mañana del lunes en la colonia Valle del Norte, zona donde el sospechoso era identificado como un frecuente visitante.

Ubican vehículo ligado al sospechoso

De acuerdo con la información oficial, el operativo se desplegó tras labores de seguimiento previo que permitieron ubicar un vehículo relacionado con el individuo investigado.

Fue en el cruce de las calles Cibeles y Cervantes donde los elementos detectaron una camioneta Ford Explorer cuyas características coincidían con las previamente reportadas.

Detención y aseguramientos

Al marcarle el alto, los oficiales interceptaron la unidad y procedieron a la revisión del conductor, quien se identificó como Sebastián “N”.

Durante la inspección, se aseguró un arma corta abastecida, además de decenas de envoltorios con hierba verde seca y una sustancia sólida blanca con características similares a la cocaína en piedra.

También se localizaron dinero en efectivo, herramientas para pesaje de sustancias y varios teléfonos celulares.

Presunta relación delictiva

De acuerdo con las autoridades, el detenido era objetivo de búsqueda por su presunta relación con un grupo delictivo de alcance nacional, dentro del cual sería señalado como generador de violencia.

Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal.

En el operativo también participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.