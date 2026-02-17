Detienen a presunto generador de violencia en Linares

Un hombre de 26 años fue detenido en Linares tras un operativo coordinado entre Fuerza Civil, autoridades municipales y federales; le aseguraron droga

A tan solo ocho horas de haberse registrado el asesinato de un hombre en pleno centro del municipio y a escasos metros de la corporación de la Policía Municipal, autoridades lograron la detención del principal sospechoso tras un operativo de inteligencia.

El detenido fue identificado como Azael “N”, de 26 años de edad, quien fue capturado luego de trabajos de análisis y seguimiento realizados por la División de Inteligencia e Investigación de la Fuerza Civil.

La captura se llevó a cabo mediante un despliegue conjunto encabezado por Fuerza Civil, en coordinación con la Policía Municipal de Linares, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Gracias a labores de inteligencia, el sospechoso fue georreferenciado en la colonia Misiones del Río Verde, primer sector, donde finalmente se concretó su detención.

Durante la intervención, las autoridades le aseguraron diversas dosis de sustancias ilícitas, una báscula digital y dinero en efectivo. El presunto responsable fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

El hecho violento ocurrió en la calle Durazno, en la colonia Fomerrey Las Huertas, donde se reportó a un hombre herido por disparos de arma corta.

La víctima fue identificada como Jesús de la Cruz de León, alias “El Chuy”, de aproximadamente 43 años de edad. Presentaba al menos un impacto de arma de fuego en la espalda.

El área fue acordonada por elementos de la policía local, mientras peritos recababan indicios en el lugar. Posteriormente, agentes ministeriales asumieron las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen.