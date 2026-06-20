Detienen a presunto generador de violencia en Guadalupe

El ahora investigado es considerado un presunto generador de violencia y estaría relacionado con actividades de un grupo delictivo.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre presuntamente vinculado a un grupo de la delincuencia organizada, durante un operativo realizado en el municipio de Guadalupe.

La captura se llevó a cabo en la colonia Nuevo Almaguer sobre las calles Lutita y Cuarzo donde los agentes ubicaron a una persona cuyas características coincidían con las obtenidas durante las investigaciones, por lo que procedieron a interceptarlo.

El detenido fue identificado como Francisco “N”, de 25 años. Durante una revisión, los policías localizaron diversos envoltorios con presuntos narcóticos, dinero en efectivo y objetos de apariencia ilícita.

De acuerdo con las autoridades, el ahora investigado es considerado un presunto generador de violencia y estaría relacionado con actividades de un grupo delictivo.

Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.