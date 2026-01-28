Detienen a presunto generador de violencia en Cadereyta

De acuerdo con autoridades, presuntamente forma parte de un grupo delictivo con presencia nacional, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público

Elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Defensa y la Guardia Nacional, detuvieron a un hombre señalado como presunto generador de violencia durante un operativo realizado en el municipio de Cadereyta Jiménez.

La captura se llevó a cabo en la colonia Valle del Roble, donde las autoridades desplegaron un dispositivo estratégico.

Los agentes detectaron a un sujeto que descendía de una motocicleta cuyas características coincidían con las previamente investigadas.

El ahora detenido fue abordado e identificado como Gustavo “N” de 24 años a quien se le aseguraron cuatro armas cortas y un arma larga.

De acuerdo con las autoridades, presuntamente forma parte de un grupo delictivo con presencia nacional, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para definir su situación jurídica.