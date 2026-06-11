Detienen a presunto generador de violencia con 100 dosis de droga

La captura se registró en la colonia Villa Anzures, sector previamente georreferenciado por las autoridades como zona de operación del sospechoso

Un hombre señalado como presunto integrante de un grupo de la delincuencia organizada fue detenido con más de 100 dosis de narcóticos durante un operativo encabezado por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones, en el municipio de Juárez.

La captura se registró en la colonia Villa Anzures, sector previamente georreferenciado por las autoridades como zona de operación del sospechoso.

El despliegue se realizó en el cruce de las calles Amapola y Pinos, donde los agentes detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del objetivo buscado, por lo que procedieron a su interceptación.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 46 años de edad, a quien le aseguraron más de 100 envoltorios con narcóticos, dinero en efectivo y otros indicios de apariencia ilícita.

De acuerdo con las autoridades, el ahora investigado presuntamente se desempeñaba como generador de violencia dentro de un grupo delictivo.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.