Detienen a presunto feminicida de bar en Juárez, NL

El individuo es sospechoso del ataque a balazos en un restaurante bar ubicado en la colonia Joaquín Garza y Garza. El cual cobró la vida de tres mujeres jóvenes

Uno de los presuntos responsables del ataque a un bar en el municipio de Juárez, ocurrido durante la madrugada del sábado y que dejó como saldo tres mujeres sin vida y seis hombres heridos, fue detenido por autoridades estatales y federales.

El detenido fue identificado como Jaziel “N”, de 20 años de edad, quien fue capturado la tarde del domingo en calles de la colonia Colinas de la Morena, en Juárez, durante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil.

De acuerdo con el reporte, fue en el cruce de las calles Fresno y Palo Blanco donde los elementos detectaron al joven en actitud sospechosa. Al acercarse, confirmaron que coincidía con las características del sujeto buscado por el ataque al bar El Ovni 2, ubicado en la colonia Joaquín Garza y Garza y procedieron a su detención.

Durante la revisión, a Jaziel “N” se le aseguraron 45 bolsas con marihuana, 95 con cristal, 15 con cocaína y tres con piedra, además de dinero en efectivo, por lo que también se le vincula con presuntos delitos de narcomenudeo.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron antes de las 3:00 de la mañana del sábado, en el establecimiento situado sobre el Libramiento Julio Cisneros, en su cruce con la calle Alejandro Garza Leal donde sujetos armados abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.