Detienen a presunto extorsionador de comercios en Santa Catarina

El sospechoso fue detenido por la policía municipal luego de amenazar a la encargada de un establecimiento comercial local.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina detuvieron a un hombre, identificado como Efraín “N”, por su presunta participación en el delito de extorsión en contra de un establecimiento comercial de la localidad.

Los hechos se registraron en un restaurante ubicado en el cruce de la Avenida Clouthier y Cuauhtémoc, en la colonia Mártires de Cananea. De acuerdo con el reporte oficial, el individuo ingresó al negocio con el fin de exigir el cobro de una cuota ilegal para permitir que el lugar siguiera operando de manera regular.

Tras recibir el reporte de auxilio, los oficiales policiacos se trasladaron de inmediato al establecimiento. Al arribar, la encargada del restaurante denunció que el ahora detenido le había exigido el pago de mil pesos semanales, bajo la amenaza de causarle daños físicos a ella y a su familia en caso de negarse a entregar el dinero.

Debido al señalamiento directo, los uniformados procedieron a realizar la captura dentro del mismo inmueble. El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.