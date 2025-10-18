Detienen a presunto exhibicionista del área médica de la UANL

Al verificar el estatus del vehículo se informa que es el mismo que fue reportado en la zona del área médica de la UANL, por la calle Aguirre Pequeño

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre por agredirlos, además de que es sospechoso de causar actos inmorales en calles del área médica de la UANL.

Los hechos se registraron en Jaumave y Jardín de Babilonia, en la colonia Jardín de las Mitras, a las 23:00 horas.

El presunto fue identificado como Ángel Gustavo L., de 26 años.

Los elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención en la zona cuando observan un vehículo Nissan Note, en color gris, con placas 74-KZF, con las luces apagadas, por lo que le marcan el alto.

El conductor hace caso omiso y acelera la velocidad, siendo alcanzado calles más adelante.

Al descender del automóvil lanza las llaves al interior de un domicilio, por lo que el oficial lo intercepta y el hombre se pone agresivo, lanzando golpes.

El elemento policiacio pidió ayuda por la frecuencia de radio y a la llegada de otros compañeros lograron asegurar al hombre.

Al verificar el estatus del vehículo se informa que es el mismo que fue reportado en la zona del área médica de la UANL, por la calle Aguirre Pequeño, donde el conductor realizó

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.