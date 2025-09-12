Detienen a presunto distribuidor de droga en Guadalupe

El detenido, identificado como Edgardo Francisco 'N' es considerado un objetivo prioritario en las acciones contra generadores de violencia del municipio

Elementos de seguridad de Guadalupe capturaron a un hombre señalado como uno de los principales distribuidores de narcóticos en la zona de Cañada Blanca, tras ser sorprendido con droga en su poder.

El detenido, identificado como Edgardo Francisco “N”, de 32 años, es considerado un objetivo prioritario en las acciones contra generadores de violencia del municipio y cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

La detención se produjo luego de que un reporte al 911 alertara sobre un vehículo Chevrolet Aveo con personas sospechosas en su interior. Las autoridades localizaron el automóvil en el cruce de la avenida Guadalajara y la calle Ciudad Victoria, en la colonia Cañada Blanca.

Al acercarse, los policías rodearon el vehículo y realizaron una inspección al conductor, encontrando en sus pertenencias una mochila infantil que contenía droga. Entre lo asegurado se encontraban 60 dosis de una sustancia con características similares al cristal y una báscula color plata.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.