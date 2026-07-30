Detienen a presunto distribuidor de droga en colonia La Silla

Un joven fue capturado por elementos de policía de Guadalupe tras ser sorprendido con presunta droga durante un recorrido de vigilancia en la colonia La Silla

Un hombre que presuntamente se dedicaba a la distribución de droga fue detenido por elementos de policías de Guadalupe luego de intentar ocultarse al notar la presencia de las unidades.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la Avenida Xochimilco y Karakul, en la colonia La Silla, donde los oficiales realizaban recorridos de disuasión delictiva.

De acuerdo con la autoridad, el sospechoso mostró una actitud evasiva y trató de esconderse entre vehículos estacionados, por lo que los policías realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión, los elementos localizaron entre sus pertenencias 23 dosis de presunto cristal. El detenido fue identificado como Héctor Silvestre, de 24 años.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con actividades de distribución de narcóticos.