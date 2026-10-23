Detienen a presunto criminal con arma larga y drogas en Guadalupe

Francisco “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias y determinará su situación jurídica.

Un hombre identificado como Francisco “N”, de 31 años, señalado por Fuerza Civil como objetivo prioritario y presunto generador de violencia, fue detenido durante un operativo de inteligencia en la colonia Santa Cruz Tercer Sector, en Guadalupe.

La captura se realizó en el cruce de las calles Diagonal Santa Cruz y Uranio, donde elementos de Fuerza Civil, la Defensa, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Policía Municipal ubicaron una camioneta Ford F-150 que coincidía con las características del vehículo relacionado con las investigaciones.

Tras marcarle el alto al conductor y realizar una revisión, los oficiales aseguraron un arma larga, tres cargadores abastecidos, 49 envoltorios y una bolsa con presuntos enervantes, además de 100 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína en piedra y 90 dosis de una sustancia con características del cristal. También decomisaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.

De acuerdo con Fuerza Civil, el detenido presuntamente estaría relacionado con un grupo delictivo con presencia nacional e internacional. Sin embargo, su posible participación en actividades criminales deberá ser investigada por las autoridades.

Francisco “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias y determinará su situación jurídica.