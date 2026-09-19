Detienen a presunto atacante de un menor en Guadalupe

Según la investigación, Yahir habría señalado que actuó en defensa propia, luego de que el menor y otros jóvenes presuntamente intentaran agredirlo

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un joven de 20 años, identificado como Dilan , señalado como presunto responsable de lesionar con un arma blanca a un menor de edad en la colonia Tierra Propia.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 14 de septiembre, en el cruce de las calles Encarnación de Díaz y La Barca.

De acuerdo con la autoridad, los policías localizaron al menor tendido sobre la vía pública y con una herida en el pecho, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia.

El adolescente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y, horas después, fue dado de alta.

Según la investigación, Yahir habría señalado que actuó en defensa propia, luego de que el menor y otros jóvenes presuntamente intentaran agredirlo.

Tras la agresión, el joven habría abandonado el lugar a bordo de una motocicleta. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.