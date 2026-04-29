Detienen a presunto asaltante tras persecución en Guadalupe

Las investigaciones revelaron que el hombre ya había sido previamente identificado a través de cámaras de videovigilancia de distintos establecimientos

Un hombre considerado como objetivo prioritario por su presunta participación en múltiples robos con violencia a tiendas de conveniencia fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe, luego de una persecución registrada en la colonia San Sebastián.

El detenido fue identificado como David Fernando, de 32 años de edad, quien fue señalado como el probable responsable de diversos asaltos cometidos en establecimientos comerciales del municipio.

Su captura se derivó de un reporte de robo ocurrido en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la avenida Sebastián y la avenida Benito Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada, empleados del negocio alertaron a las autoridades tras ser amagados durante el atraco, indicando que el presunto responsable había huido a pie.

Policías municipales implementaron un operativo de búsqueda, logrando interceptarlo metros más adelante, aún en posesión del producto robado, el cual llevaba en una bolsa.

Las investigaciones revelaron que el hombre ya había sido previamente identificado a través de cámaras de videovigilancia de distintos establecimientos, donde fue captado participando en varios eventos delictivos, lo que permitió establecer su media filiación y seguimiento.

Además, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de robo a casa habitación y asociación delictuosa.

Según el análisis de información, el detenido estaría relacionado con al menos 24 robos a tiendas de conveniencia, cometidos entre enero y abril del presente año.

Los hechos presentan un patrón similar, ya que presuntamente operaba en horarios vespertinos y nocturnos, utilizando un arma blanca para intimidar a los empleados.

Las colonias donde se concentraban los atracos incluyen San Sebastián, Tacubaya, Valle de San Andrés, Guadalupe Victoria, Jardines de Santa Clara, La Roca, Tres Caminos Norte y Guadalupe Chávez.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.