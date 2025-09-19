Detienen a presunto asaltante serial en el Centro de Monterrey

Policías de Monterrey capturaron al sospechoso en el cruce de Pino Suárez y Washington, tras presuntamente cometer un robo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre acusado de haber cometido al menos siete robos tiendas de conveniencia en el primer cuadro de la ciudad fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey durante la madrugada de este jueves, justo después de ser captado cuando se cambiaba de ropa en plena calle, su modus operandi para no ser identificado.

El detenido fue identificado como Juan Carlos V., de 33 años, quien fue sorprendido por cámaras del C4 de Monterrey en el momento en que, tras presuntamente cometer un robo, se quitaba y cambiaba de ropa en una esquina del Centro.

Sin percatarse de que estaba bajo vigilancia por el C4, continuó su camino, pero minutos más tarde fue interceptado por policías en el cruce de Pino Suárez y Washington.

Al intentar escapar, el sospechoso fue alcanzado. Se le encontraron 10 envoltorios de presunta marihuana.

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la corporación para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Los siete asaltos a tiendas de conveniencia fueron en distintas fechas y calles del Centro:

* 25 de julio, en Juan Ignacio Ramón y Colegio Civil.

* 3 de agosto, en Guerrero y Ruperto Martínez.

* 6 de agosto, en 15 de Mayo y Degollado.

* 8 de agosto, en Juan Ignacio Ramón y Cuauhtémoc.

* 2 de septiembre, en Juárez y Arramberri.

* 10 de septiembre, en Madero y Villagómez.

* 11 de septiembre, en Venustiano Carranza y Tapia.

En todos los casos, el modus operandi era el mismo: el hombre ingresaba, amenazaba a los empleados para apoderarse de efectivo y mercancía, y luego se escapaba para cambiarse de ropa en la vía pública.