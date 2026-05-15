Detienen a presunto asaltante en colonia Estrella, Monterrey

Según el reporte oficial, el sujeto le habría pedido ayuda a otro a hombre para transportarse al que luego le robaría celular a mano armada.

Elementos de la Policía de Monterrey llevaron a cabo la captura de un hombre, quien presuntamente participó en el asalto a un taxista.



La captura de Mario 'N', de 24 años, se dio en el cruce de Juan B. Cevallos y Miguel Nieto, en la Colonia Estrella.



Las autoridades señalaron que un hombre de 59 años les comentó que el detenido lo abordó en el Mercado de Abastos en San Nicolás y le pidió que lo llevará a la Colonia Industrial.



Al llegar al lugar Mario 'N' sacó un arma de fuego y le exigió su teléfono celular, para posteriormente escapar.



Los uniformados lograron capturarlo metros más adelante y recuperando el producto del robo, así como la pistola tipo escuadra.