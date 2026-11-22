En Portales de la Silla, Guadalupe, arrestaron a un hombre de 31 años ligado a robos en Rancho Viejo y La Playa y le aseguraron droga y báscula.

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Policías de Guadalupe identificaron y detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con dos robos con violencia a negocios; el detenido fue identificado como Ángel Abdiel, de 31 años.

Fue ubicado en el cruce de las calles Vereda y Avenida Molinos del Rey, en la Colonia Portales de la Silla. Durante las investigaciones, los policías revisaron imágenes de videovigilancia de los establecimientos afectados y dieron seguimiento a las características del presunto responsable.

Al momento de su detención, los elementos le aseguraron una mochila con los siguientes indicios.

30 dosis de marihuana.

1 dosis de cristal.

1 báscula digital.

Robos investigados y puesta a disposición

Los robos que se le señalan ocurrieron el pasado 8 de noviembre en una carnicería, ubicada en el cruce de las avenidas México y Eloy Cavazos, en la colonia Rancho Viejo.

El segundo se registró el 17 de noviembre en la Panadería Castaño, localizada en el cruce de Avenida Eloy Cavazos y Avenida San Sebastián, en la Colonia La Playa.

El detenido y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su probable participación en ambos robos.