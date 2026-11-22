Policías de Guadalupe identificaron y detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con dos robos con violencia a negocios; el detenido fue identificado como Ángel Abdiel, de 31 años.
Fue ubicado en el cruce de las calles Vereda y Avenida Molinos del Rey, en la Colonia Portales de la Silla. Durante las investigaciones, los policías revisaron imágenes de videovigilancia de los establecimientos afectados y dieron seguimiento a las características del presunto responsable.
Al momento de su detención, los elementos le aseguraron una mochila con los siguientes indicios.
- 30 dosis de marihuana.
- 1 dosis de cristal.
- 1 báscula digital.
Robos investigados y puesta a disposición
Los robos que se le señalan ocurrieron el pasado 8 de noviembre en una carnicería, ubicada en el cruce de las avenidas México y Eloy Cavazos, en la colonia Rancho Viejo.
El segundo se registró el 17 de noviembre en la Panadería Castaño, localizada en el cruce de Avenida Eloy Cavazos y Avenida San Sebastián, en la Colonia La Playa.
El detenido y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su probable participación en ambos robos.