Detienen a presunto asaltante de carretera a Saltillo

Fuerza Civil detuvo en Monterrey a un hombre ligado a un asalto violento en carretera a Saltillo y a una mujer que lo acompañaba en una camioneta

Un hombre que estaría relacionado en el asalto con violencia a una familia en carretera a Saltillo fue detenido por Fuerza Civil este domingo junto con una mujer a bordo de una camioneta, en Monterrey.

A ambos se les aseguraron diversas dosis de mariguana y droga cristal cuando se desplazaban en un Ford F150.

A los detenidos se les identificó como Rogelio, de 29 años, y Friday, de 27.

"Las autoridades policiales ya buscaban al varón, ya que se relaciona con hechos delictivos como el robo con violencia en carreteras, siendo uno de los más recientes el registrado el pasado 05 de agosto en la Carretera a Saltillo, en el municipio de García", se informó a través de un comunicado.

Según versiones, la captura se logró en la Avenida Cabezada y Mausoleo, en la Colonia Barrio San Luis.

La autoridad estatal ya tenía la información del detenido y las características de su vehículo.

Las víctimas del asalto fueron un matrimonio y sus tres pequeños hijos, quienes procedían de Dallas, Texas y se dirigían a Saltillo para visitar a unos familiares.