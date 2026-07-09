Detienen a presunto asaltante con droga en Monterrey

Un hombre fue detenido en Monterrey con presunto cristal; autoridades lo investigan por al menos cinco robos a comercios

Un hombre que presuntamente portaba droga tipo cristal y que además es investigado por su posible participación en una serie de robos con violencia a tiendas de conveniencia y una farmacia fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey durante un recorrido de vigilancia en el Fraccionamiento Bernardo Reyes.

La captura ocurrió alrededor de las 20:30 horas sobre la Vía a Torreón, entre Río Pesquería y la avenida Rodrigo Gómez, cuando oficiales observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia de la unidad policiaca, intentó alejarse del lugar de manera sospechosa.

Los elementos le marcaron el alto y, al realizarle una inspección preventiva, localizaron entre sus pertenencias nueve bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel "C.", de 37 años de edad. Tras verificar su identidad y revisar información derivada de diversas investigaciones, las autoridades establecieron que el hombre presuntamente estaría relacionado con al menos cinco robos cometidos durante los últimos días de junio en distintos puntos de Monterrey.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los asaltos fue cometido el 22 de junio en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de Alfonso Reyes y Mar Escocia, en el Fraccionamiento Bernardo Reyes, donde presuntamente intimidó verbalmente a los empleados para apoderarse de dinero en efectivo. Otro de los hechos ocurrió el 28 de junio en el cruce de la avenida Lincoln y Jardín de Babilonia, en la colonia Residencial Lincoln.

Asimismo, las investigaciones lo relacionan con un robo registrado el 30 de junio sobre Rodrigo Gómez y Mar Caribe, en la colonia Central, además de otros casos que continúan siendo integrados por las autoridades.

Como parte de las investigaciones, policías municipales recopilaron testimonios de las víctimas y analizaron grabaciones de cámaras de vigilancia de los establecimientos afectados, evidencia que permitió fortalecer las líneas de investigación en torno al ahora detenido.

Las autoridades también informaron que Miguel Ángel "C." contaba con una medida de arraigo domiciliario impuesta por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por un proceso relacionado con el delito de robo.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los distintos hechos delictivos que se le atribuyen.