Detienen a presunto agresor de Don Pancho en Montemorelos

Por: Alejandro García 02 Octubre 2025, 09:53

El detenido se trata de un señor que cometió el asalto con lujo de violencia. Las características de las cuales se manejan son un tatuaje en su mano derecha.

El hombre, quien atacó a don Pancho para quitarle dinero en efectivo, fue detenido por agentes ministeriales, pues ya contaba además con una orden de aprehensión por violencia familiar. Mediante investigaciones de los elementos de la agencia Estatal de investigaciones, lograron el arresto de Víctor Vicente, N.N. quien quedó a disposición de la Fiscalía. De acuerdo con datos preliminares, las autoridades se basaron en el tatuaje que portaba en su mano derecha. La autoridad ya lo estaba buscando, pues contaba con una denuncia ante la fiscalía por violencia familiar, delito por el cual se le giró una orden de aprehensión en su contra. El hombre fue detenido mediante un fuerte dispositivo de elementos de la Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones. El hombre será investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa tras el ataque contra Don Pancho.