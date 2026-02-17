Detienen a presunto adolescente homicida con drogas en García

El menor fue sorprendido presuntamente en posesión de diversas dosis de narcóticos; además, es investigado por su probable participación en varios homicidios

Un adolescente fue detenido por autoridades estatales y municipales al ser sorprendido presuntamente en posesión de diversas dosis de narcóticos; además, es investigado por su probable participación en varios homicidios en el municipio de García.

Fue en el cruce de Paseo de la Estación y Licenciado Benito Arámbula donde los oficiales ubicaron a un joven que coincidía con la descripción proporcionada, por lo que procedieron a abordarlo.

Al revisar sus pertenencias, al menor de 16 años le habrían encontrado una pipa con residuos, 30 envoltorios con una sustancia sólida blanca con características similares a la cocaína en piedra, 35 más con un material granulado parecido al cristal y 13 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, entre otros indicios, los cuales fueron asegurados.

De manera adicional, las autoridades informaron que el adolescente es investigado por su presunta participación en al menos tres homicidios.

Tras la detención, el joven fue puesto a disposición de las instancias correspondientes, que determinarán su situación jurídica.