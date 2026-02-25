Detienen a presunta secuestradora con varias dósis de droga

Además de Tania "N", las autoridades apresaron a Federico "N", a quienes se les decomisaron 81 dosis de cristal, 255 de piedra y $1,000 pesos en efectivo

El Grupo de Coordinación Metropolitana logró capturar a una mujer sospechosa de secuestro y su cómplice, en la colonia El Roble 2.° Sector.

La captura ocurrió sobre la avenida Fray Bartolomé de las Casas y Universidad, donde visualizaron un vehículo Toyota Camry, el cual coincidía con la descripción de sospechoso.

Por lo que solicitaron al conductor detener la marcha; los ocupantes del automóvil fueron abordados por la autoridad, ante quienes se identificaron como: Tania “N", de 32 años, y Federico "N", de 48.

En sus pertenencias encontraron y decomisaron: 81 dosis de cristal, 255 de piedra y $1,000 pesos en efectivo.

Las autoridades policiales ya buscaban a la mujer, pues cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro agravado.

En virtud de lo anterior, ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.