Detienen a posibles delincuentes en General Treviño y Dr González

Fuerza Civil informó que los tres detenidos estarían relacionados con un mismo grupo delictivo y presuntamente vinculados con hechos de violencia en la región

Tres hombres señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo y considerados generadores de violencia fueron detenidos durante dos operativos realizados en los municipios de General Treviño y Doctor González.

La primera detención realizada por Fuerza Civil se presentó sobre la carretera Nueva Ciudad Guerrero-General Treviño, donde los agentes detuvieron a Erasmo “N”, de 27 años.

Al detenido presuntamente le encontraron envoltorios con marihuana y cristal, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En un segundo operativo, sobre la carretera 17 al ejido Los Ángeles, en el entronque con la carretera 54 Monterrey-Ciudad Mier, fueron detenidos Darinel “N”, de 34 años, y Eduardo “N”, de 32.

Según el reporte policial, ambos fueron sorprendidos cuando presuntamente arrojaban diversos objetos al suelo e intentaban darse a la fuga.

En esta intervención, los uniformados aseguraron cuatro cargadores, 120 municiones y 23 objetos metálicos con características de ponchallantas.

Fuerza Civil informó que los tres detenidos estarían relacionados con un mismo grupo delictivo y presuntamente vinculados con hechos de violencia en la región.

Los hombres quedaron a disposición del Ministerio Público estatal y federal, según corresponda, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.