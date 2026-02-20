Detienen a pintor de casas con auto robado en La Unidad, Escobedo

Al notar una anomalía en la circulación de la unidad, la Policía de Escobedo le marcaron el alto al conductor para realizar una inspección preventiva.

A bordo de un automóvil con reporte de robo, un pintor de casas fue detenido por elementos de la Policía de Escobedo tras un recorrido de vigilancia en el municipio.

La detención de quien fue identificado como Miguel, de 32 años, se llevó a cabo en calles de la colonia La Unidad, donde los oficiales detectaron una situación irregular mientras patrullaban la zona.

¿Cómo detectaron el vehículo con reporte de robo en Escobedo?

De acuerdo con los primeros informes, el detenido se desplazaba a bordo de un automóvil Pontiac color negro. Al notar una anomalía en la circulación de la unidad, los elementos de la corporación le marcaron el alto al conductor para realizar una inspección preventiva.

Tras abordar al sospechoso y verificar el estatus del vehículo en la base de datos correspondiente, se confirmó que el automóvil contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron con la detención inmediata.

Autoridades investigan posible vínculo con otros delitos

Asimismo, al continuar con las indagaciones preliminares, las autoridades presumen que el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en el municipio de Escobedo, por lo que su situación jurídica será analizada a detalle.

El inculpado fue trasladado a las instalaciones de la corporación, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente y se determinará su probable responsabilidad en los hechos señalados.