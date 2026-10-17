Detienen a peruano por presunto robo de ropa en Monterrey

Daniel Joel "N", de 24 años, fue retenido al intentar sustraer ropa, tenis y un perfume con valor de mil 947 pesos en Monterrey.

Un hombre originario de Perú fue detenido por presuntamente robar ropa, tenis y un perfume de una tienda departamental, con un valor total de mil 947 pesos, en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

El detenido fue identificado como Daniel Joel “N”, de 24 años, quien fue sorprendido en un establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Insurgentes y Bolivia.

De acuerdo con el reporte, una empleada de seguridad observó al joven cuando intentaba salir del negocio con una playera, un par de tenis negros y un perfume dentro de una mochila, sin realizar el pago correspondiente.

Al activarse los sensores de seguridad, la trabajadora le solicitó el comprobante de compra; sin embargo, el hombre presuntamente se mostró nervioso, por lo que pidió apoyo a las autoridades.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.