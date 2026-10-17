VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a peruano por presunto robo de ropa en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

16 Octubre 2026, 16:45

Compartir
WhatsApp

Daniel Joel "N", de 24 años, fue retenido al intentar sustraer ropa, tenis y un perfume con valor de mil 947 pesos en Monterrey.

Detienen a peruano por presunto robo de ropa en Monterrey

Un hombre originario de Perú fue detenido por presuntamente robar ropa, tenis y un perfume de una tienda departamental, con un valor total de mil 947 pesos, en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

24dd4329-0214-4753-a69d-907e21b0dcb3.jpeg

El detenido fue identificado como Daniel Joel “N”, de 24 años, quien fue sorprendido en un establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas Insurgentes y Bolivia.

De acuerdo con el reporte, una empleada de seguridad observó al joven cuando intentaba salir del negocio con una playera, un par de tenis negros y un perfume dentro de una mochila, sin realizar el pago correspondiente.

4844a5db-6272-461a-a0cd-29699112c104.jpeg

ee14527b-6aa4-4aca-95a8-79ccd9385437.jpeg

Al activarse los sensores de seguridad, la trabajadora le solicitó el comprobante de compra; sin embargo, el hombre presuntamente se mostró nervioso, por lo que pidió apoyo a las autoridades.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Comentarios