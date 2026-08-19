Detienen a persona por alteración pública en Santiago

La intervención concluyó sin que se reportaran personas lesionadas ni accidentes derivados de la presencia del hombre sobre los carriles

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Un hombre fue detenido durante la noche del domingo después de ser sorprendido corriendo entre los carriles de la Carretera Nacional, a la altura de la Presa La Boca, conducta que representaba un riesgo para los automovilistas.

El reporte fue recibido por el Centro de Inteligencia para la Vigilancia, donde se alertó sobre la presencia de una persona con playera negra que se desplazaba a pie sobre la zona de circulación vehicular.

Policías atendieron el reporte en Carretera Nacional

Ante la posibilidad de que se registrara un accidente, la unidad de seguridad más cercana fue enviada al sitio y localizó al hombre señalado.

La persona fue identificada como Adrián “N”, de 39 años y con domicilio en Monterrey. De acuerdo con el informe de las autoridades, se encontraba en estado de ebriedad.

Fue presentado ante un juez cívico

Los elementos procedieron a retirarlo de la carretera para evitar que fuera atropellado o provocara un percance entre los vehículos que circulaban por el sector.

Posteriormente, Adrián “N” fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, donde quedó a disposición del juez cívico en turno para continuar con el procedimiento correspondiente.

La intervención concluyó sin que se reportaran personas lesionadas ni accidentes derivados de la presencia del hombre sobre los carriles.