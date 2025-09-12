Detienen a persona armada por violencia familiar

Policía de Apodaca detuvo a un hombre acusado de amenazar con una pistola a su expareja afuera de un domicilio en la colonia Metroplex

Elementos de policía de Apodaca detuvieron a un hombre acusado de amenazar a su expareja con una pistola, en el exterior del domicilio ubicado en calle S-10 y E Segunda de la colonia Metroplex primer sector.

Los policías lograron la detención del acusado identificado como Juan Manuel "N"., de 49 años, al exterior del domicilio, asegurándole una pistola escuadra calibre .380 con nueve cartuchos hábiles en el cargador.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público acusado de la portación de arma y violencia familiar.