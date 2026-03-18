Detienen a 'payaso asesino' en la colonia Urdiales

José 'N' se habría caracterizado de payaso para ingresar a un negocio sin levantar sospechas y posteriormente le disparó a quien atendía la tienda

Un hombre identificado como José Silvestre “N”, de 25 años de edad, fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones por su presunta participación en un homicidio, en el que habría utilizado un disfraz de payaso para cometer el ataque, en el municipio de Monterrey.

La detención se realizó en calles de la colonia Urdiales, donde detectives de la Subdirección de Investigación de Homicidios cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero de 2026 en la colonia Francisco Villa, cuando la víctima, identificada como Gilberto, de 57 años, se encontraba atendiendo un negocio de abarrotes.

En ese momento, el ahora detenido ingresó al establecimiento portando indumentaria de payaso, lo que aparentemente le permitió no levantar sospechas entre vecinos y clientes.

Una vez dentro del local, el presunto agresor sacó un arma de fuego corta que llevaba oculta entre su vestimenta y disparó en múltiples ocasiones contra el comerciante, quien cayó gravemente herido.

Tras el ataque, el sujeto escapó del lugar con rumbo desconocido.

A pesar de que la víctima fue auxiliada, las heridas provocadas por los impactos de bala le causaron la muerte en el sitio.

Las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves señalan que el móvil del crimen podría estar relacionado con rencillas entre grupos delictivos antagónicos, aunque será durante el proceso judicial cuando se determine con precisión esta línea de investigación.

Tras su captura, José Silvestre “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal