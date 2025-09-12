Detienen a pareja vinculada a grupo delictivo en Monterrey

A los detenidos se les decomisó un arma larga abastecida con 20 cartuchos, así como varias dosis de una sustancia con características similares al cristal

Una pareja señalada como generadora de violencia fue detenida en Monterrey, luego de que elementos de Fuerza Civil les aseguraran droga y un arma de fuego durante un operativo realizado en el norte de la ciudad.

El despliegue se efectuó la noche del martes en la colonia Fomerrey 106 Las Pedreras, donde los agentes estatales mantenían un dispositivo estratégico para prevenir delitos.

De acuerdo con el reporte, mientras recorrían la calle Las Peinetas, los oficiales detectaron a un hombre que cargaba lo que parecía ser un arma de fuego, acompañado de una mujer. Al percatarse de la presencia de la autoridad, ambos intentaron escapar hacia la avenida Minería, pero fueron alcanzados e interceptados.

Los detenidos se identificaron como José “N”, de 42 años, y Ana “N”, de 21, a quienes se les decomisó un arma larga abastecida con 20 cartuchos, así como varias dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Según las investigaciones, la pareja era buscada por su presunta participación en un grupo delictivo con operaciones en la zona metropolitana, donde habrían colaborado como generadores de violencia.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.