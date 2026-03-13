Detienen a pareja tras protagonizar riña a golpes en Monterrey

Debido a que ambos presentaba heridas en el rostro y golpes, fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja de Monterrey.

Luego de ingerir cerveza, una pareja discutió en el interior de un cuarto de renta y tras discutir se enfrentaron a golpes.

Los hechos ocurrieron en una propiedad localizada sobre la calle Francisco Javier Echeverría y Jordania en la colonia Mitras Centro.

Los gritos y la discusión provocó que vecinos de esa calle dieran aviso al número de emergencias 911.

Unidades de la policía de Monterrey llegaron hasta el lugar y subieron a la segunda plata del domicilio.

Para llegar al cuarto de renta utilizaron una escalera exterior .

En uno de

Los cuartos de renta se encontraba un hombre y una mujer, quienes señalaron a las autoridades estar juntos desde hace dos años.

Debido a que ambos presentaba heridas en el rostro y golpes, fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja de Monterrey.

A este lugar llegaron elementos de la Policía Ministerial del grupo de homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Trascendió que la pareja presuntamente estuvo ingiriendo bebidas alcoholicas durante la madrugada.

Sin que hasta el momento se haya dado a conocer las causas por las cuales comenzó la discusión.

Minutos después de las primeras investigaciones, la pareja fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y ambos fueron llevados en una patrulla municipal ante el Ministerio Público.