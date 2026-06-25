Detienen a pareja que asaltaba tiendas en Santiago
Por:Olivia Martínez
24 Junio 2026, 14:43
Compartir
En el vehículo se encontraron diversas pertenencias, como un cuchillo de cocina y lo que presuntamente es el botín del reciente robo
Una pareja que participó en un robo con violencia en una tienda de conveniencia en la colonia Viento Libre, en el municipio de Santiago, fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
La captura ocurrió cuando los elementos policiacos hacían sus rondines de vigilancia por la zona.
Celeste “N”, de 22 años de edad, con domicilio en Los Cavazos, y un joven menor de edad, fueron señalados por el empleado del negocio como las personas que ingresaron al local y sustrajeron la parte interior de una caja registradora.
Y en el caso del joven, su situación será definida por el área de Menores Infractores.