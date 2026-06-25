Detienen a pareja que asaltaba tiendas en Santiago

En el vehículo se encontraron diversas pertenencias, como un cuchillo de cocina y lo que presuntamente es el botín del reciente robo

Una pareja que participó en un robo con violencia en una tienda de conveniencia en la colonia Viento Libre, en el municipio de Santiago, fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.

La captura ocurrió cuando los elementos policiacos hacían sus rondines de vigilancia por la zona.



Celeste “N”, de 22 años de edad, con domicilio en Los Cavazos, y un joven menor de edad, fueron señalados por el empleado del negocio como las personas que ingresaron al local y sustrajeron la parte interior de una caja registradora.





A la llegada de los policías, los presuntos asaltantes se dieron a la fuga en un vehículo Volkswagen con placas de circulación SSH9803, iniciándose una persecución que terminó en un domicilio de la calle Huajuquito, en Los Cavazos, donde se detuvo a la pareja.



En el vehículo se encontraron diversas pertenencias, como un cuchillo de cocina y lo que presuntamente es el botín del reciente robo, que es la parte interior de una caja registradora.



Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado.

Y en el caso del joven, su situación será definida por el área de Menores Infractores.