Detienen a pareja por robo de motocicleta en Guadalupe

Durante la intervención también fue asegurada una camioneta Dodge Ram 2500, modelo 2005, en la que era transportada la motocicleta

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ser sorprendida transportando una motocicleta con reporte de robo en la caja de una camioneta, gracias a una alerta emitida por el sistema de videovigilancia del C4.

El operativo se activó después de que las cámaras de seguridad detectaron las placas de la motocicleta con reporte de robo, lo que permitió dar seguimiento a la unidad hasta ubicarla sobre la avenida Miguel de la Madrid, a la altura de la colonia Residencial Las Quintas.

Al interceptar la camioneta, los oficiales confirmaron que la motocicleta, una Italika color azul con blanco, contaba con reporte de robo vigente desde el pasado 5 de junio, cuando fue sustraída en la colonia Praderas de San Juan, en el municipio de Juárez.

Los detenidos fueron identificados como José Luis, de 31 años, y Leslie Guadalupe, de 32.

Durante la intervención también fue asegurada una camioneta Dodge Ram 2500, modelo 2005, en la que era transportada la motocicleta.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos.