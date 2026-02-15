Detienen a pareja por robo de herramienta de obra de construcción

La encargada de una construcción solicitó ayuda a policías de Monterrey, ya que una pareja les acababan de robar herramienta

Una pareja fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente robaron herramientas de una obra en construcción, en el Centro de la Ciudad.

La detención de Ramiro Z., de 50 años, y Erika Lizeth G., de 40 años de edad, se registró a las 21:00 horas, en Tapia y Juan Méndez.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando la encargada de la construcción les solicitó su ayuda, ya que le acaban de robar.

La afectada les dijo a los policías que la pareja que iba caminando, le habían sacado del área donde están laborando, diversa herramienta que utilizan en la remodelación de una casa.

Ante esto los oficiales procedieron a la detención de la pareja, que tenían en su poder una escalera de metal, varios serruchos, dos mazos, entre otras herramientas.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.