Un hombre de 63 años y una mujer de 53 fueron señalados por sustraer mercancía de un supermercado en avenida Gómez Morín

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de San Pedro, luego de ser señalados por presuntamente robar mercancía con un valor aproximado de 22 mil pesos de un supermercado.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín, donde los oficiales atendieron un reporte de robo a negocio.

Al llegar, los policías se entrevistaron con un representante de la tienda, quien señaló a dos personas como presuntas responsables de sustraer diversos productos sin autorización.

Ante el señalamiento, los uniformados detuvieron a Juan “N” de 63 años, y Antonia “N” de 53 años.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.