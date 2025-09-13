Detienen a pareja por robo a un supermercado en Monterrey

Sergio Omar “N”, de 31, y María Alejandra “N”, de 41, fueron detenidos tras intentar robar mercancía ocultándola entre sus ropas

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras cometer un robo en un supermercado ubicado en Madero y Héroes del 47, en el centro de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Omar “N” de 31 años y María Alejandra “N” de 41, quienes intentaron sustraer mercancía escondida entre sus ropas.

La detención fue posible gracias al botón de alerta del establecimiento conectado al C4, que permitió dar seguimiento al vehículo Chevrolet Cruze en el que huyeron.

Tras una persecución por calles del centro, la pareja fue alcanzada en Zaragoza y Padre Mier, donde los uniformados les cerraron el paso.

Al momento de la captura, se les aseguró diversa mercancía, principalmente desodorantes, que llevaban ocultos en una faja.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público a la espera de que continúe su situación jurídica.