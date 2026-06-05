Detienen a pareja por robo a casa habitación en el centro

Arturo Alejandro R., de 34 años, y Ximena V., de 44 años, fueron sorprendidos robando en la casa de su vecino, a quien le quitaron siete cadenas

Una pareja fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente robar siete cadenas de plata y oro, así como una cámara de vigilancia, en un cuarto de renta, en el centro de la ciudad.

Identificados como Arturo Alejandro R., de 34 años, y Ximena V., de 44 años, fueron capturados en Villagómez y M. M. del Llano; mientras que los uniformados realizaban labores de prevención, observaron a un hombre que les hace señas para que se aproximen.

Al entrevistar a la víctima, de 23 años, les comenta que junto con su esposa renta un cuarto en la parte alta del domicilio, teniendo como vecinos a los detenidos.

Mencionó que estaba dormido cuando escuchó ruidos y, al despertar, vio a los presuntos apoderándose de una mochila, siete cadenas y una cámara de vigilancia.

Ante esto, los oficiales detuvieron a la pareja, realizándoles una inspección, encontrando lo robado, por lo que fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.