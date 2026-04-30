Detienen a pareja por narcomenudeo en Monterrey

Al notar la presencia de los agentes, la pareja intentó huir en el vehículo, sin embargo, los oficiales lograron impedir su escape

Una pareja fue detenida por su presunta participación en delitos contra la salud en calles de la colonia Álvaro Obregón, en el municipio de Monterrey.

Los detenidos fueron identificados como Joseph Eduardo “N”, de 24 años, y Nayeli Verónica “N”, de 26, quienes fueron interceptados en el cruce de las calles Los Ramírez y Ciudad Obregón.

De acuerdo con el reporte, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos al grupo de Homicidios, realizaban labores de campo cuando recibieron información sobre la presunta venta de droga en la zona. Al acudir al sitio, ubicaron a un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta blanca, quienes coincidían con las características señaladas.

Al notar la presencia de los agentes, la pareja intentó huir en el vehículo, sin embargo, los oficiales lograron impedir su escape y procedieron a realizar una inspección precautoria.

Durante la revisión, les aseguraron aproximadamente 55 gramos de una sustancia con características del cristal, 70 gramos de hierba verde con apariencia de marihuana, dos básculas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de la motocicleta en la que se desplazaban.

Debido a que se encontraban en posesión de estos objetos, considerados indicios de narcomenudeo, los agentes procedieron a su detención en flagrancia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, quien determinará su situación jurídica.