Detienen a pareja por circular en moto robada en Monterrey

Una pareja fue detenida en el centro de Monterrey al viajar en una motocicleta con reporte de robo en Santa Catarina, ocurrido el pasado 29 de octubre.

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Una pareja fue detenida por policías de Monterrey luego de ser sorprendida a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo en el municipio de Santa Catarina.

Los detenidos fueron identificados como Fernando Manuel “N”, de 37 años, y Vanessa Elizabeth “N”, de 45, quienes fueron interceptados en el cruce de las calles Villagómez y Carlos Salazar, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando, mediante las cámaras del C4, recibieron información sobre una motocicleta cuyas características coincidían con una unidad reportada como robada.

Tras ubicarla, los oficiales marcaron el alto al conductor, en color rojo con negro y placas 84SBD6.

Al verificar los datos de la unidad, el C4 confirmó que tanto la matrícula como el número de serie correspondían a una motocicleta robada el pasado 29 de octubre en la colonia Santa Magdalena, en Santa Catarina.

Por estos hechos, ambos ocupantes fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.