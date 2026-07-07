Detienen a pareja por circular en auto robado en Monterrey

Tras ubicar la unidad, los oficiales le marcaron el alto y confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo vigente desde el pasado 16 de junio

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendida presuntamente circulando a bordo de un vehículo con reporte de robo en calles del centro de la ciudad.

El aseguramiento derivó del monitoreo del C4

La detención ocurrió sobre el cruce de la avenida Pino Suárez y la calle 5 de Mayo, tras un operativo derivado del monitoreo de las cámaras de videovigilancia del C4.

Personal de la corporación detectó un automóvil Chevrolet Chevy color rojo, con placas de circulación RRC-167-B, desplazándose por la zona centro, por lo que dio aviso a elementos que realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

El automóvil contaba con reporte de robo vigente

Tras ubicar la unidad, los oficiales le marcaron el alto y confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo vigente desde el pasado 16 de junio en el municipio de Ciénega de Flores.

Ante esta situación fueron detenidos Rogelio Joan “N” y Andrea Guadalupe “N”, ambos de 24 años de edad.

Quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.