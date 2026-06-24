Detienen a pareja ligada a ataque armado en Santa Catarina

Los hechos se registraron en la colonia Rincón de las Palmas donde fueron detenidos en el cruce de las calles Rincón de la Fama y Kentia.

Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la policía de Santa Catarina luego circular a bordo de un vehículo sospechoso.

Los hechos se registraron en la colonia Rincón de las Palmas donde fueron detenidos en el cruce de las calles Rincón de la Fama y Kentia.

En el lugar quedó asegurado un vehículo color blanco Nissan tipo Versa, el cual presuntamente habría sido utilizado para realizar un ataque armado el pasado sábado en la colonia Industrias en Santa Catarina, donde resultaron dos personas heridas.

Ambos jóvenes quienes no fueron identificados sin embargo se prevé cuenten de entre 20 y 25 años fueron detenidos, por los hechos señalados además, que al interior de la unidad se les encontraron enervantes.