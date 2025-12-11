Detienen a pareja generadora de violencia en San Nicolás

Ambos individuos contaban con una orden de aprehensión por homicidio calificado, además, fueron señalados por hechos violentos el 2 de diciembre

La División de Inteligencia de Fuerza Civil, en conjunto con el Grupo de Coordinación Metropolitana de Escobedo, detuvo a una pareja catalogada como generadora de violencia en el municipio.

Esta detención se produjo durante un operativo conjunto de estas corporaciones, las cuales se alinearon con personal de Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía de Escobedo.

Todos estos elementos se movilizaron hasta las calles Ramiro Torres y Raúl Caballero Escamilla, en la colonia Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, donde abordaron a los sospechosos, quienes circulaban en una motocicleta.

Autoridades realizaron una inspección a Omar “N”, de 44 años de edad y Guadalupe “N” de 32, a quienes se les decomisaron 99 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína en piedra y 69 más de otra sustancia similar a la droga tipo cristal.

Ambos individuos contaban con una orden de aprehensión por homicidio calificado, además, fueron señalados como principales sospechosos por actos de violencia ocurridos el 2 de dciembre en San Nicolás.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.