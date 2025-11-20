Detienen a pareja en Pesquería con más de 150 dosis de droga

Tras el hallazgo, la pareja fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica

Una intervención de vigilancia de rutina en la colonia Villas Regina derivó en la captura de una pareja que portaba decenas de dosis de estupefacientes.

De acuerdo con la información preliminar, elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil recorrían la zona como parte de un despliegue estratégico de vigilancia cuando, al llegar al cruce de las calles Villas Concordia y Villa Covadonga, observaron a un hombre y una mujer que aparentemente estaban consumiendo sustancias ilícitas.

Al acercarse para verificar la situación, los oficiales identificaron a los sospechosos como Michel “N”, de 21 años, y Joana “N”, de 22. Durante la revisión les aseguraron 78 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal y 76 bolsas con hierba verde y seca con apariencia de marihuana, además de otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

Tras el hallazgo, la pareja fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.