Detienen a pareja en inmueble clausurado en Monterrey

Los presuntos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Un hombre y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, por presuntamente estar adentro de un inmueble que cuenta con sellos de clausura de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, en la colonia Valle de Infonavit 1er. Sector.

Los hechos se registraron en la calle 1era. y 2ª. de los Altos, ahí fueron capturados Miguel Fernando G., de 42 años y Flor Ofelia R., de 38 años.

Detectan sellos rotos durante recorrido de vigilancia

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia, cuando se percatan que un inmueble que tiene sellos de clausura por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Especializada en Narcomenudeo y Delitos de Alto Impacto, se encontraban rotos y con la puerta abierta.

De inmediato se les pide que salgan, permaneciendo en silencio sin justificar su presencia en el citado inmueble.

Los presuntos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.