Detienen a pareja en el centro por circular en auto robado

Elementos de la Policía de Monterrey realizaron la captura de una pareja, quienes circulaban a bordo de un vehículo con reporte de robo.
Los hechos ocurrieron en calles del primer cuadro de la ciudad, en el cruce de Arteaga y Jiménez, donde detuvieron la marcha del auto blanco tipo Mazda3, con placas SUW-598-A
El vehículo fue asegurado y acordonado, mientras que ambas personas fueron detenidas para la investigación de los hechos.
Se desconoce cuándo habría sido puesta la denuncia de robo, únicamente que provenía del municipio de Juárez; así mismo, la identidad de los detenidos no ha sido revelada.