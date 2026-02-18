Detienen a pareja en el centro por circular en auto robado

Por el momento se desconoce la identidad de los detenidos y cuándo habría sido puesta la denuncia de robo, únicamente que provenía del municipio de Juárez

Elementos de la Policía de Monterrey realizaron la captura de una pareja, quienes circulaban a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron en calles del primer cuadro de la ciudad, en el cruce de Arteaga y Jiménez, donde detuvieron la marcha del auto blanco tipo Mazda3, con placas SUW-598-A

El vehículo fue asegurado y acordonado, mientras que ambas personas fueron detenidas para la investigación de los hechos.

Se desconoce cuándo habría sido puesta la denuncia de robo, únicamente que provenía del municipio de Juárez; así mismo, la identidad de los detenidos no ha sido revelada.