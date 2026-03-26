Detienen a pareja de farderos en tienda de Santa Catarina

El robo se registró durante la noche del martes en una tienda localizada sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia San Humberto

Una mujer y un hombre fueron detenidos por autoridades municipales luego de ser sorprendidos presuntamente cometiendo un robo al interior de un supermercado ubicado en el municipio de Santa Catarina, donde habrían intentado sustraer diversa mercancía sin realizar el pago correspondiente.

El incidente se registró durante la noche del martes en una tienda localizada sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia San Humberto.

De acuerdo con los primeros informes, el personal de seguridad del establecimiento detectó movimientos sospechosos por parte de una pareja que recorría distintos pasillos del negocio.

Según la versión proporcionada por el jefe de seguridad, los ahora detenidos fueron observados mientras ocultaban productos entre un bolso y una mochila, por lo que se les dio seguimiento a través de las cámaras internas.

Al intentar salir del supermercado sin pasar por las cajas de cobro, fueron interceptados por los guardias, quienes solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina.

Durante la revisión, se les aseguraron diversos artículos, entre ellos productos alimenticios y de higiene personal.

El inventario incluía sobres de atún, cremas para manos y pies, desodorante, tintes para caballero, así como distintos paquetes de carne de cerdo, milanesa de pollo, carne molida y carne deshebrada.

Ante el señalamiento directo del personal del negocio y la mercancía recuperada, los oficiales procedieron a la detención de Yaressi, de 44 años de edad, y Jorge, de 45, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público.

Será la autoridad correspondiente la encargada de definir su situación legal e integrar la carpeta de investigación para determinar el posible delito y las responsabilidades que resulten.