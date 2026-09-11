Detienen a pareja con presunta droga en Santa Catarina

Oficiales aseguraron varias bolsas con cocaína, piedra y cristal entre las pertenencias de un hombre y una mujer detenidos.

Una pareja fue detenida durante un operativo de vigilancia en la colonia Los Viñedos, en Santa Catarina, luego de que policías municipales les localizaran varias bolsas con sustancias con características de distintos tipos de droga.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Betanzos, cerca del cruce con Neuquén.

Los oficiales realizaban labores de prevención cuando observaron a un hombre y una mujer discutiendo en la vía pública, por lo que se acercaron para intervenir.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Alfonso “N”, de 43 años, y Leslie Abigail “N”, de 28. Durante la revisión, al hombre le encontraron siete bolsas con una sustancia sólida blanca, aparentemente cocaína en piedra; dos bolsas con polvo blanco y otras dos con una sustancia granulada y cristalina, con características similares al cristal.

En tanto, a la mujer le localizaron nueve bolsas con polvo blanco, una con una sustancia sólida blanca y dos más con una sustancia granulada y cristalina, todas con características similares a cocaína, cocaína en piedra y cristal, respectivamente.

Ambos fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público especializado en narcomenudeo, junto con las sustancias aseguradas.

Será la autoridad investigadora la que determine su situación jurídica.