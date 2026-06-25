Detienen a pareja con moto robada en Monterrey

Estas acciones son parte de la estrategia Escudo que implementa la administración municipal, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos.

Una mujer y un hombre que viajaban en una motocicleta con reporte de robo fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad.

A través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4 se detectó a los presuntos, quienes fueron detenidos en el cruce de las calles Juárez y Madero, poco después de las nueve de la mañana.

Fueron identificados como Luis Ángel Z., de 26 años de edad, y Érika Elizabeth A., de 33.

A los elementos les reportaron que una pareja iba a bordo de una motocicleta Itálika en color verde con negro y placas de circulación FDS2G, con reporte de robo hecho el día 14 de junio en la colonia Burócratas Municipales.

Luego, los ubicaron y los detuvieron.

Estas acciones son parte de la estrategia Escudo que implementa la administración municipal, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

La pareja quedó a disposición del Ministerio Público.