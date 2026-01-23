Detienen a pareja con más de cien dosis de droga en Apodaca

Los oficiales ubicaron a la pareja sobre el cruce de la avenida 16 de septiembre y la calle Álamo Blanco, donde un hombre, intentó retirarse del lugar

En atención a una denuncia anónima ciudadana, agentes ministeriales y elementos de Fuerza Civil detuvieron a una pareja presuntamente dedicada a la venta de droga en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Los hechos se registraron la tarde del miércoles en el Fraccionamiento Álamos Tres, luego de que las autoridades recibieran el reporte sobre dos personas que ofrecían sustancias ilícitas a transeúntes.

Durante un recorrido de búsqueda, los oficiales ubicaron a la pareja sobre el cruce de la avenida 16 de septiembre y la calle Álamo Blanco, donde un hombre, al notar la presencia policial, intentó retirarse del lugar junto a una mujer, siendo ambos interceptados de inmediato.

Los detenidos fueron identificados como Alondra “N”, de 30 años de edad, y Marcos “N”, de 35 años, a quienes se les aseguraron 50 bolsas tipo Ziploc con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 58 bolsas con una sustancia sólida granulada, presuntamente cristal, además de otros indicios de apariencia ilícita.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la ley.